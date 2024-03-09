"Дабл-дабл" Дени Авдии. "Вашингтон" победил "Шарлотт"
время публикации: 09 марта 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 07:49
В матче регулярного чемпионата НБА "Вашингтон Уизардс" победил "Шарлотт Хорнетс" 112:100.
Столичная команда прервала серию из 16 поражений подряд (17-е поражение установило бы клубный антирекорд). "Волшебники" одержали десятую победу в 63 играх.
"Вашингтон" выиграл первую четверть 24:16 и первую половину матча 48:45.
В третьей четверти вперед вырвались "шершни". После трех четвертей 76:68.
Самый результативный игрок матча форвард "Шарлотт" Майлз Бриджес (32 + 12 подборов).
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия совершил "дабл-дабл" (18 + 14 подборов + 2 передачи).
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