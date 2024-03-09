x
09 марта 2024
|
последняя новость: 10:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
09 марта 2024
|
09 марта 2024
|
последняя новость: 10:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Спорт

"Дабл-дабл" Дени Авдии. "Вашингтон" победил "Шарлотт"

время публикации: 09 марта 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 07:49
"Вашингтон" победил "Шарлотт"
AP Photo/Alex Brandon

В матче регулярного чемпионата НБА "Вашингтон Уизардс" победил "Шарлотт Хорнетс" 112:100.

Столичная команда прервала серию из 16 поражений подряд (17-е поражение установило бы клубный антирекорд). "Волшебники" одержали десятую победу в 63 играх.

"Вашингтон" выиграл первую четверть 24:16 и первую половину матча 48:45.

В третьей четверти вперед вырвались "шершни". После трех четвертей 76:68.

Самый результативный игрок матча форвард "Шарлотт" Майлз Бриджес (32 + 12 подборов).

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия совершил "дабл-дабл" (18 + 14 подборов + 2 передачи).

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2024

Евролига. Лидирует "Реал", "Маккаби" на девятом месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2024

"Реал" проиграл. "Барселона" победила. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2024

Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2024

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл в Испании