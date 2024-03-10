Байден в интервью MSNBC: о "красной черте" для Нетаниягу, которой нет для Израиля

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC, в субботу, 9 марта, заявил, что вторжение израильской армии в Рафах (Рафиах) на юге сектора Газы станет "красной чертой" для премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Но тут же Байден отступил от этого заявления, заявив, что "красной черты" не существует, и что он никогда не откажется от поддержки Израиля.

"Где ваша красная черта в отношениях с премьер-министром Нетаниягу? Есть ли у вас красная черта? Например, будет ли вторжение в Рафах, чего вы призывали его не делать, красной чертой?" – спросил журналист Джонатан Кейпхарт.

"Это красная черта", – ответил Байден. И тут же добавил: "Но я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение". Он заявил, что у Нетаниягу "есть право защищать Израиль и продолжать преследовать ХАМАС".

После этого Байден заявил, что считает недопустимым "чтобы еще 30 тысяч палестинцев погибли в результате преследования [ХАМАСа]". Очевидно, что при этом он опирался на данные минздрава Газы о гибели в ходе войны (с 7 октября 2023 года) более 30 тысяч жителей сектора. Редакция MSNBC отмечает тот факт, что минздрав Газы является структурой ХАМАСа.

По словам Байдена, действия Израиля, которые ведут к гибели невинных жителей Газы, "ошибочны". "Он должен, должен, должен обращать больше внимания" на это и учитывать последствия, сказал Байден о Нетаниягу. "По-моему, это больше вредит Израилю, чем помогает", – заявил американский президент, говоря о гибели мирных граждан в Газе.