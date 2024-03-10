Латвия начала депортацию россиян, лишенных вида на жительство

Миграционная служба Латвии сообщила, что шестерым гражданам России, которые были лишены вида на жительство в связи с изменением законодательства, вручено предписание в 30-дневный срок покинуть территорию страны. Двое из них уже выехали из Латвии.

Законодательство в балтийской стране было изменено в связи с нападением России на Украину. Тем, кто хотел продолжать жить Латвии, было предложено подать просьбу о статусе постоянного жителя и сдать экзамен на знание латышского.

Отметим, что срок выданных россиянам видов на жительство истек 1 сентября 2023 года. Согласно публиковавшимся тогда данным, речь шла о 25000 человек. 13000 россиян подали прошение о получении статуса постоянного жителя, Около 6000 попросили о повторном экзамене на знание латышского языка.

По данным, публикуемым сейчас, депортация угрожает примерно тысячи россиян. По словам главы миграционной службы, пятая часть из них уже выехала из Латвии.