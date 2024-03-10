x
10 марта 2024
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
10 марта 2024
|
10 марта 2024
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Мир

Латвия начала депортацию россиян, лишенных вида на жительство

время публикации: 10 марта 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 14:11
Латвия начала депортацию россиян, лишенных вида на жительство
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Миграционная служба Латвии сообщила, что шестерым гражданам России, которые были лишены вида на жительство в связи с изменением законодательства, вручено предписание в 30-дневный срок покинуть территорию страны. Двое из них уже выехали из Латвии.

Законодательство в балтийской стране было изменено в связи с нападением России на Украину. Тем, кто хотел продолжать жить Латвии, было предложено подать просьбу о статусе постоянного жителя и сдать экзамен на знание латышского.

Отметим, что срок выданных россиянам видов на жительство истек 1 сентября 2023 года. Согласно публиковавшимся тогда данным, речь шла о 25000 человек. 13000 россиян подали прошение о получении статуса постоянного жителя, Около 6000 попросили о повторном экзамене на знание латышского языка.

По данным, публикуемым сейчас, депортация угрожает примерно тысячи россиян. По словам главы миграционной службы, пятая часть из них уже выехала из Латвии.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 03 сентября 2023

Тысячам россиян угрожает высылка из Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 мая 2023

В Риге демонтирован памятник Пушкину
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 апреля 2023

В Латвии запретили праздновать 9 мая