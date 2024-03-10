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Суд Мурманска признал фото Алексея Навального экстремистской символикой

время публикации: 10 марта 2024 г., 15:37 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 15:37
Суд Мурманска признал фото Алексея Навального экстремистской символикой
AP Photo

Октябрьский суд Мурманска арестовал на семь суток оппозиционную активистку Валерию Нагорных по делу о "демонстрации экстремистской символики". Основанием для этого вывешенная ей фотография Алексея Навального.

Суд постановил, что изображение человека, бывшего лидером организации, ранее признанной экстремистской, также является экстремистской символикой.

Это второе административное задержание Нагорных за последний месяц. 16 февраля, в день смерти лидера российской оппозиции, она вышла на одиночный пикет с плакатом: "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова".

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