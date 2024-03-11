Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид выступил на конференции AIPAC

В понедельник, 11 марта, лидер парламентской оппозиции Яир Лапид в своем выступлении на открытии конференции американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), прокомментировал напряженность в отношениях США и Израиля.

Яир Лапид, выступавший на конференции по видеосвязи, отметил, что нынешняя напряженность "служит для внутренних политических целей", является искусственной, поскольку нет необходимости в конфронтации. При этом источником напряженности, по мнению Лапида, являются израильтяне.

Лапид сказал, что членам AIPAC не возбраняется выражать свое недовольство по поводу позиции Иерусалима. "Это также не то, что чувствует государство Израиль. Граждане Израиля видели президента США, приехавшего сюда в разгар войны. Они видели сенаторов и конгрессменов, республиканцев и демократов, либералов и конгрессменов, приезжающих с визитом солидарности", – сказал он.

Лапид отметил, что "граждане Израиля умеют ценить реальную поддержку в наиболее практичных ее формах, начиная, от "Железного купола" и, завершая, авианосцами, переброшенными для охраны Израиля".