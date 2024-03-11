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Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отредактированного фото

время публикации: 11 марта 2024 г., 16:28 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 16:29
Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отредактированного фото
AP Photo/Kin Cheung, Pool

Принцесса Уэльская Кейт, супруга наследника престола Великобритании принца Уильяма, принесла извинения за публикацию семейной фотографии, подвергшейся обработке графическим редактором. Новостные агентства удалили фото из баз данных.

Фотография стала первой, опубликованной после того, как около двух месяцев назад принцесса перенесла хирургическое вмешательство. Снимок, на котором Кейт находится в окружении детей, был сделан принцем Уильямом.

"Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с обработкой. Я хочу принести извинения за путаницу, основанием для которой стало опубликованное семейное фото. Надеюсь, что вы хорошо провели день матери", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице принцев Уэльских.

В последний раз Кейт появлялась в обществе на Рождество 2023 года. После операции сообщалось, что она сможет вернуться к исполнению своих обязанностей не раньше Пасхи. Состояние здоровья популярного члена королевской семьи вызывает в Великобритании все большее беспокойство.

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