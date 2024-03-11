Призыв Папы Римского к Украине капитулировать перед Россией встретил "понимание" в Кремле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг резкой критике заявление Папы Римского Франциска, который призвал эту страну "признать поражение в войне с Россией и поднять белый флаг".

"Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами". Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия. Призываю не повторять исторические ошибки", – цитирует украинского политика "Медуза".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что нельзя капитулировать перед злом. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал главу римско-католической церкви обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением вывести войска из Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле призыв понтифика начать переговоры встретил понимание – дескать, и сам Путин неоднократно предлагал начать переговоры.

Песков заявил, что против переговоров выступает "киевский режим". "Подобная позиция Киева подпитывается заявлениями многих европейских стран, которые и дальше делают все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение", – добавил он.