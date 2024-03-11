x
11 марта 2024
|
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
11 марта 2024
|
11 марта 2024
|
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Мир

Призыв Папы Римского к Украине капитулировать перед Россией встретил "понимание" в Кремле

время публикации: 11 марта 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 12:12
Призыв Папы Римского к Украине капитулировать перед Россией встретил "понимание" в Кремле
AP Photo/Alessandra Tarantino

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг резкой критике заявление Папы Римского Франциска, который призвал эту страну "признать поражение в войне с Россией и поднять белый флаг".

"Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами". Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия. Призываю не повторять исторические ошибки", – цитирует украинского политика "Медуза".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что нельзя капитулировать перед злом. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал главу римско-католической церкви обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением вывести войска из Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле призыв понтифика начать переговоры встретил понимание – дескать, и сам Путин неоднократно предлагал начать переговоры.

Песков заявил, что против переговоров выступает "киевский режим". "Подобная позиция Киева подпитывается заявлениями многих европейских стран, которые и дальше делают все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение", – добавил он.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2024

Папа Римский предложил Украине "поднять белый флаг"