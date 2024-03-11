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ЧП в воздухе над Тихим океаном, десятки пострадавших

время публикации: 11 марта 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 12:48

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате чрезвычайного происшествия с самолетом чилийской авиакомпании LATAM, совершавшим полет из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд.

Из-за неустановленной неполадки самолет начал резко терять высоту, "просев" на 100 метров, прежде чем вновь стать управляемым. Многие пассажиры и бортпроводники не были пристегнуты, в результате ударившись головой о потолок салона.

"Это было очень страшно. Люди просто летали по салону. На потолке была кровь, появились трещины. Очень страшно теперь будет летать", – призналась одна из пассажирок.

По данным авиакомпании, госпитализация потребовалась семи пассажирам и трем членам экипажа, однако состояние их всех оценивается как легкое. Спасательные службы Новой Зеландии говорят о госпитализации 13 человек, один из которых получил тяжелые травмы.

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