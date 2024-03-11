Флаг Швеции поднят над штаб-квартирой NATO

В штаб-квартире NATO в Брюсселе состоялась церемония подъема шведского флага в ознаменования присоединения королевства к альянсу. На ней присутствовала наследница престола Швеции принцесса Виктория, премьер-министр Ульф Кристерссон, генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг.

"Это большая честь для нас, и мы преисполнены гордости. Мы знаем, что от нас многого ожидают и мы сами ожидаем от себя многого. Мы будем делить с нашими союзниками ответственность, бремя и риск", – заявил глава правительства, добавив: Швеция вернулась домой.

Столтенберг назвал сегодняшний день историческим. Он отметил, что двери альянса открыты и для других государств. "Мы привержены нашему обязательству защищать друг друга", – сказал он.

Швеция сохраняла нейтралитет с окончания в 1815 году Наполеоновских войн. К вступлению в альянс ее, как и соседнюю Финляндию, подтолкнуло вторжение России в Украину в 2022 году. Королевство стало 32-й страной, присоединившейся к NATO.