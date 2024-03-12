Глава МИД Израиля: "Я нахожусь здесь от имени женщин и девочек, изнасилованных и замученных ХАМАСом"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, участвующий в чрезвычайном совещании СБ ООН, посвященном сексуальным преступлениям ХАМАСа, в своей речи призвал признать ХАМАС террористической организацией, и использовать все инструменты ООН для оказания давления на него, чтобы вернуть похищенных израильтян.

"Я нахожусь здесь от имени женщин и девочек, которые были изнасилованы, убиты и замучены убийцами ХАМАСа. Я пришел сюда, чтобы выразить свой протест против преступлений, совершенных ХАМАСом против человечности с явного одобрения их религиозных лидеров, чтобы повергнуть в ужас израильское общество", – сказал израильский министр, добавив: "Слишком долго ООН хранило молчание о деяниях ХАМАСа. За последние пять месяцев ООН заседало 41 раз, начиная с 7 октября, и ни разу не были осуждены преступления ХАМАСа".

На заседании также было предоставлено слово постоянному представителю Палестинской автономии при ООН Рияду Мансуру. Пока он говорил, Эли Альбаг, отец 18-летней военнослужащей Лири Альбаг, похищенной ХАМАСом, держал над головой жетон с фотографией своей дочери.

Представительница России Мария Заболоцкая обвинила Израиль в том, что он создает препятствия для достоверной информации о происходящем в секторе Газы, где "гибнут тысячи людей, а международный суд ООН констатирует высокую вероятность геноцида". При этом российский дипломат добавила, что Россия "с самого начала безоговорочно осудила акты насилия, совершенные в отношении израильтян 7 октября", но при этом подчеркнула: "эти преступления, сколь бы ужасными они ни были", не могут рассматриваться в качестве оправдания коллективного наказания палестинцев.