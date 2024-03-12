БПЛА атаковали топливный комплекс в Нижегородской области, в 700 км от границы Украины

Утром во вторник, 12 марта, беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, на одной из установок по переработке нефти возник пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", – говорится в сообщении губернатора Нижегородской области.

Судя по имеющимся данным, причинен значительный ущерб. Сведений о пострадавших нет.

Отметим, что атакованный промышленный объект находится в 300 км восточнее Москвы, примерно в 700 км от границы с Украиной.

При этом минобороны РФ докладывает: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской (2 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Белгородской (7 БПЛА), Курской (11 БПЛА), Брянской (1 БПЛА), Тульской (1 БПЛА) и Орловской (2 БПЛА) областей".