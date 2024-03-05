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Мир

Утечка в штабе ВВС Германии: министр обороны отверг возможность шпионажа

время публикации: 05 марта 2024 г., 14:31 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 14:31
Утечка в штабе ВВС Германии: министр обороны отверг возможность шпионажаm Утечка в штабе ВВС Германии: министр обороны отверг возможность шпионажаl
AP Photo/Matthias Schrader

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил предварительные данные расследования утечки материалов беседы представителей командования ВВС, на котором обсуждалась возможная поставка Украине ракет Taurus.

По словам политика, причиной утечки стал не шпионаж, а ошибка одного из участников совещания, проходившего в режиме видеоконференции. Он использовал незащищенный канал связи.

"Наши системы взломаны не были. Расследование еще ведется, однако персональные выводы не входят в повестку дня. Я не готов жертвовать нашими лучшими офицерами из-за игр Путина", – добавил Писториус.

О перехвате беседы стало известно несколько дней назад, после того, как запись была опубликована российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян. Высокопоставленные офицеры обсуждали, в том числе, и использование ракет для удара по Крымскому мосту.

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