Возникли проблемы с доступом у пользователей Facebook и Instagram

5 марта 2024 года Сегодня возникли перебои в работе приложения Facebook и веб-версии сайта. Пользователи не могут войти в свои аккаунты, они видят сообщение "Время сеанса истекло" и не могут залогиниться под своим паролем.

Одновременно возникли проблемы и у пользователей сервиса Instagram.

О проблемах сообщают пользователи в Израиле, в России (где Facebook и Instagram запрещены) и других странах.