Возникли проблемы с доступом у пользователей Facebook и Instagram
время публикации: 05 марта 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 17:39
5 марта 2024 года Сегодня возникли перебои в работе приложения Facebook и веб-версии сайта. Пользователи не могут войти в свои аккаунты, они видят сообщение "Время сеанса истекло" и не могут залогиниться под своим паролем.
Одновременно возникли проблемы и у пользователей сервиса Instagram.
О проблемах сообщают пользователи в Израиле, в России (где Facebook и Instagram запрещены) и других странах.
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