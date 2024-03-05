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Возникли проблемы с доступом у пользователей Facebook и Instagram

время публикации: 05 марта 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 17:39

5 марта 2024 года Сегодня возникли перебои в работе приложения Facebook и веб-версии сайта. Пользователи не могут войти в свои аккаунты, они видят сообщение "Время сеанса истекло" и не могут залогиниться под своим паролем.

Одновременно возникли проблемы и у пользователей сервиса Instagram.

О проблемах сообщают пользователи в Израиле, в России (где Facebook и Instagram запрещены) и других странах.

fb tel insta twitter youtube tictok
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