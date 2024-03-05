МУС выдал ордер на арест командующего российским Черноморским флотом
время публикации: 05 марта 2024 г., 15:47 | последнее обновление: 05 марта 2024 г., 16:37
Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
Они обвиняются в причастности к предполагаемым преступлениям, совершенным на территории Украины в период с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 года.
Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности - ударах по гражданским объектам, повлекших за собой значительные потери среди мирного населения. В частности, говорится о причинении ущерба электрической инфраструктуре Украины.