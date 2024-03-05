Словарь жестовых языков заблокирован в России из-за "фейков об СВО"

Доступ к словарю жестовых языков SpreadTheSign заблокирован в России из-за того, что на ресурсе распространяются "фейки о специальной военной операции". Об этом говорится в официальном заявлении Роскомнадзора, опубликованном агентством "Интерфакс".

"Основанием для этого стало распространение на сайте фейков о специальной военной операции, которые владелец ресурса не удалил в установленный законом срок по требованию Роскомнадзора", – сообщила организация.

Многоязычный интернет-словарь был запущен в 2006 году. Первоначально в нем были только шесть языков, на данный момент их около 30. В словаре порядка 400000 жестов.