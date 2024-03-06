К встрече Ганца с Тимом Барроу присоединился премьер-министр Великобритании

К встрече израильского министра Бени Ганца с советником по национальной безопасности, которая проходила на Даунинг-стрит, 10, по собственной инициативе присоединился премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Эта встреча не была запланирована.

Сайт "Мако" пишет, что Ганц обсуждал с Тимом Барроу, советником по национальной безопасности премьер-министра, войну в Газе, когда в кабинет вошел Риши Сунак и присоединился к их беседе. По информации "Мако", Ганц старался успокоить собеседников по поводу готовящейся операции в Рафахе и подготовке к Рамадану. Он подчеркивал, что Израиль действует в рамках международного законодательства и призывал британцев не переходить к режиму санкций.

Сунак, в свою очередь, сказал, что несмотря на давление, которое на него оказывается "улицей" и парламентом, он не забывает о произошедшем 7 октября.

В интервью телеканалу "Кешет-12" Ганц высоко оценил прошедшую встречу, отметив, что Израилю необходима международная поддержка для продолжения операции в Газе. "Британцы с нами, американцы – с нами, и этот дискус усиливает поддержку", – сказал Ганц. На вопрос о недовольстве Нетаниягу его поездкой Ганц ответил: "Я служу государству".