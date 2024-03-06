СМИ: 7 марта Никки Хейли объявит, что выходит из президентской гонки

В четверг, 7 марта, бывший постоянный представитель США при ООН, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли выступит в Чарльстоне и объявит, что выходит из президентской гонки, сообщает Fox News.

Таким образом, экс-президент США Дональд Трамп останется единственным кандидатом от Республиканской партии в президентской гонке задолго до партийного съезда, который должен объявить его кандидатом в президенты.

Очевидно, на решение Хейли повлияли неутешительные для нее результаты "супервторника", продемонстрировавшие абсолютное преимущество Трампа с точки зрения полученных им голосов депутатов.

На момент публикации этого сообщения за Трампа поданы 995 голосов делегатов, за Хейли – 89.

Для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев в первом туре голосования на национальном съезде партии 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо получить 1215 голосов делегатов.