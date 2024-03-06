Навальная призвала в последний день выборов в России провести массовую акцию "Полдень против Путина"

Вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия Навального призвала россиян в 12 часов дня 17 марта прийти на избирательные участки, чтобы принять участие в акции "Полдень против Путина". 17 марта – последний день президентских выборов 2024 года в России.

Юлия поблагодарила всех, кто пришел прощаться с ее мужем. "Эти кадры наполнены не только скорбью и горем, но и надеждой. Алексей мечтал о прекрасной России будущего, а вы и есть эта Россия", – сказала Навальная, ранее обещавшая продолжить дело мужа.

"Впереди голосование на выборах президента. Да, они полная фикция и фальшивка. Путин нарисует себе любой результат, который ему по душе, хоть 80, хоть 180 процентов. Но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него, использовать для достижения наших с вами целей", – заявила она.

Юлия подчеркнула: за эту акцию выступал и сам Алексей, добавив, что Кремль начнет запугивать потенциальных участников. "И чем больше нас будут пугать, тем крепче мы должны помнить: если они так не хотят этого, значит, для них это проблема. А если это для них проблема, значит, действовать нужно именно так", - выразила уверенность Навальная.