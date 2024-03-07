Reuters: Байден готовится объявить о строительстве морского порта в Газе

По информации агентства Reuters, президент США Джо Байден в своем обращении к нации 7 марта объявит о строительстве морского порта в секторе Газы, через который будет доставляться гуманитарная помощь. По словам источника агентства в администрации Белого дома, строительство будут вести американские военные "совместно партнерами из других стран".

Порт будет временным. Он позволит увеличить объем помощи, поступающей в разрушенный войной палестинский анклав. При этом источник агентства подчеркнул, что предполагается полная координация с Израилем по вопросам безопасности.

Кроме того, в своей речи президент скажет о том, что соглашение, в рамках которого могут быть освобождены израильские заложники, откладывается по вине ХАМАСа.