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Reuters: Байден готовится объявить о строительстве морского порта в Газе

время публикации: 07 марта 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 19:39
Reuters: Байден готовится объявить о строительстве морского порта в Газе
AP Photo/Evan Vucci

По информации агентства Reuters, президент США Джо Байден в своем обращении к нации 7 марта объявит о строительстве морского порта в секторе Газы, через который будет доставляться гуманитарная помощь. По словам источника агентства в администрации Белого дома, строительство будут вести американские военные "совместно партнерами из других стран".

Порт будет временным. Он позволит увеличить объем помощи, поступающей в разрушенный войной палестинский анклав. При этом источник агентства подчеркнул, что предполагается полная координация с Израилем по вопросам безопасности.

Кроме того, в своей речи президент скажет о том, что соглашение, в рамках которого могут быть освобождены израильские заложники, откладывается по вине ХАМАСа.

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