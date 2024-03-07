Поддержка президента Бразилии среди избирателей снизилась после его антиизраильских высказываний

Агентство Reuters сообщает, что результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о снижении поддержки президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силва среди избирателей после того, как в прошлом месяце он обвинил Израиль в геноциде палестинского народа и сравнил израильтян с нацистами.

Согласно результатам опроса, проведенного институтом Genial/Quaest, президента поддерживает 51% населения, что на 3% ниже декабрьских показателей. И это самый низкий уровень поддержки с апреля 2023 года.

46% респондентов заявили, что президент недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями, в декабре, во время проведения предыдущего исследования, такой точки зрения придерживались 43% респондентов.