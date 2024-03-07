x
07 марта 2024
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
07 марта 2024
|
07 марта 2024
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Мир

Поддержка президента Бразилии среди избирателей снизилась после его антиизраильских высказываний

время публикации: 07 марта 2024 г., 02:01 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 02:07
Поддержка президента Бразилии среди избирателей снизилась после его антиизраильских высказываний
AP Photo/Andre Penner

Агентство Reuters сообщает, что результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о снижении поддержки президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силва среди избирателей после того, как в прошлом месяце он обвинил Израиль в геноциде палестинского народа и сравнил израильтян с нацистами.

Согласно результатам опроса, проведенного институтом Genial/Quaest, президента поддерживает 51% населения, что на 3% ниже декабрьских показателей. И это самый низкий уровень поддержки с апреля 2023 года.

46% респондентов заявили, что президент недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями, в декабре, во время проведения предыдущего исследования, такой точки зрения придерживались 43% респондентов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2024

Глава МИДа Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 февраля 2024

Нетаниягу: "Слова президента Бразилии постыдны и ужасны"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 февраля 2024

Президент Бразилии обвинил Израиль в геноциде, сравнив израильтян с Гитлером