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ФСБ России: нейтрализованы террористы ИГ, планировавшие теракт в московской синагоге

время публикации: 07 марта 2024 г., 13:57 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 14:02
ФСБ России: нейтрализованы террористы ИГ, планировавшие теракт в московской синагоге
Wikipedia.org. Фото: RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0

ФСБ России объявила о предотвращении вооруженного нападения на одну из московских синагог. В официальном сообщении сказано, что теракт готовили члены ячейки "Исламского государства", которые были нейтрализованы в Калужской области.

ТАСС приводит текст сообщения Центра общественных связей ФСБ России: "На территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы".

В заявлении ЦОС ФСБ говорится, что террористы попали в поле зрения органов безопасности на этапе сбора информации.

"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что боевики международной террористической организации ведут подготовку нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия... При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", – сообщили в ЦОС ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). В ходе следственных действий по месту проживания радикалов в Калужской области обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, заявляет ЦОС ФСБ.

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