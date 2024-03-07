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Телеведущая-трансгендер обвинила Джоан Роулинг в преступлении на почве ненависти

время публикации: 07 марта 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 07 марта 2024 г., 21:43
Телеведущая-трансгендер обвинила Джоан Роллинг в преступлении на почве ненависти
Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

Первая в истории Великобритании трансгендерная ведущая новостей Индия Уиллоуби подала в полицию жалобу на писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере. Она обвиняет Роулинг в преступлении на почве ненависти.

"Называть транс-персону мужчиной, зная, что она женщина – а я женщина независимо от точки зрения Роулинг, я названа женщиной в свидетельстве о рождении, в паспорте, закон признает меня женщиной… А Роулинг поступает так умышленно. Это мисгендеринг, и это оскорбительно", – сообщила Уилоуби.

Основанием для жалобы стали комментарии писательницы в социальных сетях, в которых она называет Уилоуби мужчиной. Роулинг отвергла обвинения, заявив, что придерживаться взглядов, критических к вопросам гендера, не является преступлением.

"Уилоуби – мужчина, который упивается своим мужененавистничеством, изображающий из себя женщину, соответствующим его представлениям: самовлюбленную, поверхностную эксгибиционистку", – цитирует Роулинг газета Daily Telegraph.

Самая популярная писательница современности считает пол биологической категорией, а не предметом самоидентификации. В связи с этим она стала объектом ненависти и культуры отмены. Ее даже не пригласили на съемки фильма о 20-летии Гарри Поттера.

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