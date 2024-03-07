Разведка Литвы: ресурсов России хватит еще на два года войны с Украиной

Литовские спецслужбы представили ежегодный отчет, посвященным стоящим перед балтийским государством угрозам. В нем отмечается, что Россия смогла извлечь из военных действий в Украине уроки, повышающие ее боеспособность.

Российский режим во многом смог обойти наложенные западными странами санкции. Вооружения поставляют России только Иран и КНДР, однако Китай поставляет микросхемы. Основной валютой, используемой Москвой в международной торговле, стал юань.

В результате России удалось реформировать и укрепить свою армию, несмотря на потери в Украине. Расширяется российское военное присутствие на границах с государствами NATO, в том числе с Финляндией, присоединившейся к блоку в 2023 году.

Говорится в документе и о китайской угрозе. В первую очередь речь идет о шпионаже, после де-факто признанием Вильнюсом независимости Тайваня. Отмечается, что китайские хакеры все время пытаются выявить уязвимости в компьютерных системах государственных учреждений Литвы.