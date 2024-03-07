В Греции болельщики израильского "Маккаби" избили мужчину с палестинским флагом

Телеканал "Кан-11" продемонстрировал в эфире снятые на мобильный телефон кадры из греческого города Пирей, в котором тель-авивская команда "Маккаби" этим вечером играла с "Олимпиакос".

На видео было запечатлено, как группа болельщиков с символикой израильской команды избивает молодого мужчину. Они продолжают его бить даже после того, как он упал.

Израильский 14-й телеканал, рассказывая об этом инциденте, сообщил, что израильские болельщики столкнулись с антисемитизмом. В изложении событий телеканалом, местный житель, из иракской общины, поняв, что перед ними израильтяне, начал их провоцировать: он выкрикивал лозунги против Израиля, развернул палестинский флаг, и выражал поддержку палестинским террористам и Синуару. Мужчина закончил вечер в больнице.