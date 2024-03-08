Байден: США готовы поставлять в сектор Газы 2 миллиона порций еды ежедневно

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль обеспечит безопасность морского порта, который будет построен на берегу сектора Газы за несколько недель, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи местным жителям. Строительство, как уже сообщалось, будут вести американские военные "совместно с партнерами из других стран". Порт будет временным.

По словам Байдена, США намерены предоставлять населению сектора Газы 2 миллиона порций еды ежедневно.

Ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что израильские власти приветствуют создание морского коридора из Кипра к берегам Газы, по которому будут доставляться гуманитарные грузы гражданскому населению сектора.