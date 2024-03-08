Речь Байдена в Конгрессе: о войне в Газе – "защита невинных должны быть приоритетом"

Президент США Джо Байден вечером 7 марта выступил в Вашингтоне с ежегодным с обращением к Конгрессу и нации. В своей речи он говорил и событиях, связанных с войной в Газе.

"Я знаю, что последние пять месяцев были мучительными для многих людей, для израильского народа, палестинского народа и многих здесь, в Америке. Этот кризис начался 7 октября с резни, устроенной террористической группировкой ХАМАС. 1200 невинных людей – женщин и девочек, мужчин и мальчиков – были убиты, многие из них подверглись сексуальному насилию. Это был самый смертоносный день для еврейского народа со времен Холокоста. Захвачено 250 заложников. Сегодня вечером здесь, в зале, находятся американские семьи, чьи близкие до сих пор удерживаются ХАМАСом. Я обещаю всем семьям, что мы не успокоимся, пока не вернем домой их близких", – сказал Байден.

"Израиль имеет право действовать против ХАМАСа. ХАМАС может положить конец этому конфликту сегодня, освободив заложников, сложив оружие и выдав виновных в событиях 7 октября", – заявил американский президент.

В то же время Байден отметил: "На Израиле лежит дополнительное бремя, поскольку ХАМАС скрывается и действует среди гражданского населения. Но Израиль также несет фундаментальную ответственность за защиту невинных гражданских лиц в секторе Газы. Эта война нанесла больше потерь ни в чем не повинному гражданскому населению, чем все предыдущие войны в секторе Газы вместе взятые. Было убито более 30 тысяч палестинцев (приведены данные минздрава Газы, структуры ХАМАСа – прим.ред.). Большинство из них не имеют отношения к ХАМАСу. Тысячи и тысячи невинных женщин и детей. Девочки и мальчики остались сиротами. Еще почти 2 миллиона палестинцев подверглись бомбардировкам или были вынуждены покинуть свои дома. Дома разрушены, кварталы в руинах, города в руинах. Семьи без еды, воды, лекарств. Это душераздирающе".

"Мы неустанно работаем над установлением немедленного прекращения огня, которое продлится как минимум шесть недель. Это вернет заложников домой, облегчит невыносимый гуманитарный кризис и приведет к чему-то более долгосрочному", – полагает Байден.

Далее американский президент заявил: "Соединенные Штаты возглавляют международные усилия по доставке большего количества гуманитарной помощи в Газу. Сегодня вечером я поручаю американским военным возглавить чрезвычайную миссию по созданию временного причала в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать большие корабли с продовольствием, водой, медикаментами и временными убежищами". При этом Байден подчеркнул, что ни один американец не ступит на землю Газы. "Этот временный причал позволит значительно увеличить объем гуманитарной помощи, ежедневно поступающей в Газу", – пояснил президент.

"Но Израиль также должен внести свой вклад. Израиль должен позволить поставлять больше помощи в Газу и обеспечить, чтобы гуманитарные работники не попали под перекрестный огонь. Я говорю это руководству Израиля. Гуманитарная помощь не может быть второстепенным фактором или разменной монетой. Защита и спасение жизней невинных людей должны быть приоритетом", – заявил Байден.

Затем президент США произнес: "Когда мы смотрим в будущее, единственным реальным решением является создание двух государств (для двух народов). Я говорю это как неизменный сторонник Израиля и единственный американский президент, посетивший Израиль во время войны. Не существует другого пути, гарантирующего безопасность и демократию Израиля. Не существует другого пути, который гарантировал бы палестинцам возможность жить в мире и достоинстве. Не существует другого пути, гарантирующего мир между Израилем и всеми его арабскими соседями, включая Саудовскую Аравию".

"Создание стабильности на Ближнем Востоке также означает сдерживание угрозы, исходящей от Ирана. Вот почему я создал коалицию из более чем дюжины стран для защиты международного судоходства и свободы судоходства в Красном море. Я приказал нанести удары, чтобы ослабить возможности хуситов и защитить силы США в регионе. Как главнокомандующий, я без колебаний объявлю дальнейшие меры по защите нашего народа и военного персонала", – сказал Байден.

Отметим, что ни "Хизбалла", ни Ливан не были упомянуты в речи Байдена.