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Мир

В Перу задержаны подозреваемые в подготовке нападения на израильского бизнесмена

время публикации: 08 марта 2024 г., 22:58 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 23:11
В аэропорту Лимы
AP Photo/Martin Mejia

Перуанская полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке нападения на израильского бизнесмена во время форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в Перу позднее в этом году.

Как сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции Перу Оскара Арриолу, один из задержанных является гражданином Ирана.

Это – 56-летний Маджид Азизи, член Корпуса стражей Исламской революции. Он проживает в Перу с 1997 года, женат на местной жительнице и имеет, кроме иранского, перуанское гражданство.

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