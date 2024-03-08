В Перу задержаны подозреваемые в подготовке нападения на израильского бизнесмена
время публикации: 08 марта 2024 г., 22:58 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 23:11
Перуанская полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке нападения на израильского бизнесмена во время форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в Перу позднее в этом году.
Как сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции Перу Оскара Арриолу, один из задержанных является гражданином Ирана.
Это – 56-летний Маджид Азизи, член Корпуса стражей Исламской революции. Он проживает в Перу с 1997 года, женат на местной жительнице и имеет, кроме иранского, перуанское гражданство.
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