США, Великобритания и Франция созывают заседание Совбеза ООН по докладу об насилии 7 октября

Представители США, Великобритании и Франции подали официальное требование об экстренном созыве заседания Совета безопасности ООН для обсуждения доклада о сексуализированном насилии, совершенном террористами из сектора Газы в отношении израильтянок в "черную субботу" 7 октября.

Запрос говорит о проведении публичного заседания с участием автора доклада, специальной представительницы по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта в ранге заместителя Генерального секретаря ООН Прамилы Паттен.

Напомним, что ранее на этой неделе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение постпреду при ООН Гиладу Эрдану немедленно вернуться в Иерусалим для консультаций.

Поводом для этого шага стало то, что Кац назвал попыткой умолчания о докладе ООН о массовых изнасилованиях, совершенных боевиками ХАМАСа во время "черной субботы". Глава МИД заявил, что генеральный секретарь ООН мог воспользоваться, но не воспользовался своими полномочиями, чтобы по итогам доклада созвать Совет безопасности и объявить ХАМАС террористической организацией и ввести против нее санкции.

В докладе Прамила Паттен подтверждает свидетельства о том, что террористы ХАМАС насиловали своих жертв и расстреливали обнаженных женщин. Она также подтверждает свидетельства о сексулизированном насилии в отношении похищенных ХАМАСом, и высказывает мнение, что изнасилования продолжаются, пока жертвы остаются в руках террористов. Прамила Паттен призывает ХАМАС немедленно освободить заложников.

Отчет был обнародован через месяц после того, как Прамила Паттен и ее сотрудники побывали в Израиле, чтобы собрать доказательства сексуализированного насилия в отношении израильских девочек и женщин, совершенного палестинскими террористами 7 октября 2023 года.

В отчете представлено множество свидетельств об изнасилованиях, включая групповые, изнасилованиях трупов, нанесениях сексуализированных увечий, когда женщинам стреляли в промежность, отрезали грудь и резали гениталии, раздевание, связанные руки и ноги у обнаруженных тел жертв "черной субботы" и многое другое.

В ходе визита Паттен встретилась с жертвами насилия, представителями ЗАКА, судмедэкспертизы, правоохранительных органов, врачами, психиатрами, специалистами по работе с жертвами сексуального насилия в министерстве социального обеспечения, ознакомилась с фильмом, составленным из видеозаписей резни 7 октября, посетила разрушенные поселки юга.

Паттен рассказала сопровождавшим ее, что после просмотра фильма она несколько дней не могла спать. "Только теперь я поняла масштабы трагедии. Я увидела здесь то, чего не видела больше нигде. Внешний мир не может представить этого. Только теперь я понимаю боль, обиду и гнев Израиля на отношение мира к произошедшему здесь", – цитировали Прамилу Паттен израильские СМИ.