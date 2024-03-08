Американский актер и певец Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет

Американский актер и певец Стив Лоуренс (настоящее имя – Сидни Лейбовиц) умер в возрасте 88 лет от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера, сообщает ABC News.

Наибольшую известность Лоуренсу принесли песни, записанные в дуэте с женой, Эйди Горме.

Сидни Лейбовиц родился в семье Анны (в девичестве Гельб) и Макса Лейбовица в Бруклине, Нью-Йорк, обучался в средней школе Томаса Джефферсона, а петь начал в синагоге, где его отец был кантором. Он встретил свою жену на "Вечернем шоу" Стива Аллена. Пара поженилась в Лас-Вегасе в 1957 году.

Лоуренс принимал участие в различных телешоу, включая сериалы "Няня" и "Два с половиной человека", а также сыграл в десятках фильмов. В период с 1952 по 1966 год 33 его песни были в чарте Billboard, пять из них попали в десятку лучших.