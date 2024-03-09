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Суд в Пакистане приговорил 22-летнего студента к смертной казни по обвинению в богохульстве

время публикации: 09 марта 2024 г., 09:48 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 10:17
Суд в Пакистане приговорил 22-летнего студента к смертной казни по обвинению в богохульстве
AP Photo/Arshad Butt

Суд в Пакистане приговорил 22-летнего студента к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщений в мессенджере WhatsApp. Суд провинции Пенджаб заявил, что подсудимый виновен в создании фотографий и видео, содержащих оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.

По этому же делу к пожизненному заключению был приговорен 17-летний юноша. Он признан виновным в распространении этих материалов. Оба отрицают свою вину.

Податель жалобы утверждал, что получил видео и фотографии с трех разных номеров мобильных телефонов.

Отец приговоренного к смертной казни, личность которого не разглашается, сообщил ВВС, что подает апелляцию в Верховный суд Лахора.

Законы против богохульства были впервые установлены британскими правителями Индии и расширены в 1980-х годах при военном правительстве Пакистана.

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