На западе Франции вандалы осквернили памятник Симоне Вейль

Вандалы осквернили памятник Симоне Вейль, установленный в городе Ла-Рош-сюр-Йон на западе Франции. На постаменте вандалы написали: "Конституция убивает наших детей", облили его краской, а вокруг разбросали "окровавленных" пупсов, сообщает RTL

Таким образом местное отделение крайне правой организации Action Française выразило свое возмущение тем, что несколько дней назад во французской Конституции было закреплено право на аборт. За внесение в основной закон положения о гарантированной свободе на прерывание беременности по желанию женщины проголосовали обе палаты парламента. За высказались 780 депутатов, против – 72, 50 воздержались.

Аборты во Франции декриминализованы с 1975 года благодаря закону, получившему имя Симоны Вейль, юриста, политика и писательницы, возглавлявшей тогда минздрав.