Президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари

Депутаты парламента Пакистана избрали в субботу, 9 марта, на пост президента одного из лидеров "Пакистанской народной партии" Асифа Али Зардари, сообщает пакистанское издание Dawn.

68-летний Зардари получил 411 голосов, его основной соперник Махмуд Хан Ачакзай – 181 голос.

Асиф Али Зардари занимал пост президента Пакистана с 2008 по 2013 годы.

Асиф Али Зардари родился в провинции Синд, в богатой семье. Обучался в Великобритании. С 1987 года был женат на Беназир Бхутто (которая дважды, в 1988-1990 и 1993-1996 годах, исполняла обязанности премьер-министра Пакистана), имеет троих детей.

В 1990 году был арестован по обвинению в коррупции и провел в тюрьме два года. С 1993 по 1996 год занимал пост министра окружающей среды, одновременно в 1995-1996 годах был министром инвестиций. В 1996 году был вновь арестован по ряду обвинений: получении взяток (приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу), убийстве брата Бхутто. В 1999 году обвинен также в пособничестве наркомафии. По словам Бхутто, к Зардари применялись пытки. В ноябре 2004 года был выпущен из тюрьмы под залог и вскоре выехал в США, однако через год появилась новая санкция на арест, на этот раз в связи с фальсификацией сведений о доходах. Лишь в конце правления Мушаррафа Зардари получил возможность беспрепятственно находиться в Пакистане.

После гибели Бхутто (2007) стал сопредседателем "Пакистанской народной партии".