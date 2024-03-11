Прогноз: расширение иорданских заводов приведет к ускорению высыхания Мертвого моря

Согласно прогнозу, представленному в Кнессете заместителем гендиректора ICL Group, расширение деятельности предприятий в Иордании, приведет к ухудшению экологической ситуации в районе Мертвого моря.

Согласно отчету ICL Group, которой принадлежат израильские заводы на мертвом море, иорданские предприятия намерены на 50% увеличить забор воды для искусственных испарительных бассейнов, что приведет к увеличению скорости падения уровня моря примерно на 10 сантиметров в год.

Сайт "Гаарец" пишет, что это этот отчет был представлен Ноамом Гольдштейном, заместителем гендиректора ICL Group Ltd, на специальной парламентской комиссии по делам молодежи под председательством Наамы Лазими ("Авода"). По его словам, иорданцы подготавливают территорию для строительства новых бассейнов площадью в 60 квадратных километров.