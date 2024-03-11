x
11 марта 2024
|
последняя новость: 22:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
11 марта 2024
|
11 марта 2024
|
последняя новость: 22:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

"Кан Бет": ликвидированный этим вечером боевик планировал взорваться в Тель-Авиве

время публикации: 11 марта 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 22:12
"Кан Бет": ликвидированный этим вечером боевик планировал взорваться в Тель-Авиве
Yossi Zamir/Flash 90

Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на свой источник в службах безопасности, что Мухаммад Джабар, ликвидированный в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАК, направлялся в Тель-Авив, где должен был привести в действие взрывное устройство.

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что террорист был ликвидирован бойцами спецподразделения "Дувдеван" в деревне Зайта, расположенной в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше". Он находился по дороге на территорию Израиля. В машине боевика обнаружено огнестрельное оружие и взрывное устройство.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2024

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации боевика "за мгновение" до теракта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2024

157-й день войны в Израиле. Хронология событий