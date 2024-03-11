"Кан Бет": ликвидированный этим вечером боевик планировал взорваться в Тель-Авиве

Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на свой источник в службах безопасности, что Мухаммад Джабар, ликвидированный в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАК, направлялся в Тель-Авив, где должен был привести в действие взрывное устройство.

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что террорист был ликвидирован бойцами спецподразделения "Дувдеван" в деревне Зайта, расположенной в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше". Он находился по дороге на территорию Израиля. В машине боевика обнаружено огнестрельное оружие и взрывное устройство.