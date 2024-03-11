ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации боевика "за мгновение" до теракта

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности ликвидирован боевик "за мгновение до теракта".

Террорист был ликвидирован бойцами спецподразделения "Дувдеван" в деревне Зейта, расположенной в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше".

Сообщается, что Махммуд Габар, житель Дженина, был убит по дороге на территорию Израиля для осуществления теракта. В машине боевика обнаружено огнестрельное оружие и взрывное устройство.