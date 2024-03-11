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Началось заседание СБ ООН, на котором обсуждается доклад о сексуальных преступлениях ХАМАСа

время публикации: 11 марта 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 21:55
Началось заседание СБ ООН, на котором обсуждается доклад о сексуальных преступлениях ХАМАСа
AP Photo/Julie Jacobson

В Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждается доклад о тяжких сексуальных преступлениях, совершенных боевиками ХАМАСа во время резни 7 октября.

Около здания ООН проходит акция в поддержку семей похищенных израильтян.

Специальный представитель ООН по сексуальному насилию в зонах конфликтов Прамила Паттен, автор отчета, открывая заседание сказала: "То, что я видела, это – неописуемое насилие, ужасающей жестокости". Она рассказала, что во время визита в Израиль встречалась с семьями, эвакуированными из поселков на границе с сектором Газы, и с родственниками похищенных. "Я встречалась с членами общин, которые пытаются залечить раны, с семьями похищенных, живущими в кошмаре, я видела в их глазах неописуемую боль. Как мать, я могут представить их ужасную боль. Я призываю генерального секретаря ООН и присутствующих попытаться представить, что переживают эти семьи".

Для участия в этом заседании в Нью-Йорк прилетели министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац и представители семей похищенных.

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