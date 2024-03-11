Официальный представитель ЦАХАЛа: "Пока нет подтверждения, что Маруан Исса ликвидирован"

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что в ночь на воскресенье, 10 марта, ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс, используемый главой военного крыла ХАМАСа Маруаном Иссой. Хагари подчеркнул, что результаты атаки до сих пор изучаются, пока нет официального подтверждения того, что Исса был ликвидирован.

ЦАХАЛ также обнародовал видео, на котором запечатлены удары по цели в Нусейрате.

По данным ЦАХАЛа, в туннели вместе с Маруаном Иссой находился Рази Абу Мамха, в прошлом командир дивизии центральной части сектора, а ныне - ответственный за вооружение ХАМАСа в Газе.

Даниэль Хагари подчеркнул, что, по общим данным разведки, а также данным на момент атаки, в туннеле не было израильских заложников.