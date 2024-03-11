Палестинские источники: в молитве на Храмовой горе приняли участие 35 тысяч человек
время публикации: 11 марта 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 20:22
Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что в первый день праздника Рамадан в молитве на Храмовой горе приняли участие 35 тысяч человек.
"Палестинский информационный центр" при этом отмечает, что верующим удалось подняться на Храмовую гору, несмотря на повышенные меры безопасности, предпринимаемые израильской полицией и армией.
Израильский телеканал "Кан-11" отмечает, что первый день Рамадана прошел без особых происшествий.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 марта 2024