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Израиль

Палестинские источники: в молитве на Храмовой горе приняли участие 35 тысяч человек

время публикации: 11 марта 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 11 марта 2024 г., 20:22
Палестинские источники: в молитве на Храмовой горе приняли участие 35 тысяч человек
Jamal Awad/Flash90

Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что в первый день праздника Рамадан в молитве на Храмовой горе приняли участие 35 тысяч человек.

"Палестинский информационный центр" при этом отмечает, что верующим удалось подняться на Храмовую гору, несмотря на повышенные меры безопасности, предпринимаемые израильской полицией и армией.

Израильский телеканал "Кан-11" отмечает, что первый день Рамадана прошел без особых происшествий.

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