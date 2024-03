Оскар 2024: Триумф "Оппенгеймера" и война. Обзор

Обзор итогов "Оскара" подготовила Алина Ребель

96-я церемония награждения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", как и ожидалось, стала абсолютным триумфом картины Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Из тринадцати номинаций "Оппенгеймер" получил семь, собрав статуэтки во всех ведущих категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Кристофер Нолан), "Лучшая мужская роль" (Киллиан Мерфи стал первым ирландцем, получившим "Оскар"), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни-младший), а также лучшие операторская работа, музыка, режиссура и монтаж.

Триумф "Оппенгеймера" на "Оскаре" стал финалом кассовой и смысловой дуэли между фильмом Нолана и картиной Греты Гервиг "Барби", которая, несмотря на восемь номинаций, получила всего одну статуэтку – в категории "Лучшая песня" победила композиция "What was I made for?" Билли Айлиш и ее брата музыканта Финнеаса О'Коннела. Они стали самыми молодыми обладателями двух "Оскаров" – в 2020 году их композиция "Не время умирать" была отмечена академией.

Сиблинги пришли на церемонию, прикрепив на лацкан пиджака красный значок с изображением руки с сердцем внутри, продемонстрировав свою поддержку инициативе "Актеры за прекращение огня в Газе". Такие же значки были на актере Марке Руффало (который номинировался в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные"), сценаристке Аве ДюВерней и некоторых других гостях. В целом же церемония "Оскар" прошла без акцента на палестино-израильском конфликте, да и опасения организаторов, что мероприятие может быть сорвано пропалестинскими демонстрантами, не оправдались. Единственный, кто в полной мере посвятил свою речь событиям в Израиле, был британский режиссер Джонатан Глейзер, автор фильма "Зона интересов". Но об этом чуть ниже.

Главной темой для "Оскара" стала другая война – агрессия России против Украины и собственных граждан. В прошлом году в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" получила картина "Навальный", и в этом, увы, фрагмент из фильма открыл традиционную часть церемонии In memoriam, в которой Киноакадемия вспоминает ушедших за последний год кинематографистов. "Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей", – сказал политик с большого экрана театра "Долби". В нынешнем году в той же категории победила картина "20 лет в Мариуполе" украинского журналиста Мстислава Чернова, который снимал свою ленту в первые три недели российского вторжения. Уже ставший самым кассовым документальным фильмом в истории украинского кино, "20 лет в Мариуполе" принес Украине первый "Оскар" и еще десятки профессиональных наград по всему миру. "Это первый "Оскар" в украинской истории. Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссер в истории, который скажет, стоя на этой сцене: "Хотел бы я, чтобы этого фильма не было". Я бы отдал эту награду, чтобы Россия никогда бы не нападала на Украину", – сказал режиссер, получая статуэтку.

Фильм Чернова был номинирован и в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но статуэтка досталась картине британского режиссера Джонатана Глейзера "Зона интересов" о налаженном быте семьи коменданта Освенцима Рудольфа Хесса. "Зона интересов" начала свое триумфальное шествие с Гран-при Каннского кинофестиваля, и завоевала две статуэтки "Оскар", вторая – за лучший звук, что, безусловно, более чем справедливо. Именно через звук, диссонирующий со стерильной герметичностью видеоряда, Глейзер рассказывает о построенных Хессом печах, в которых сжигают сотни тысяч евреев, пока его жена и дети резвятся у обустроенного им же бассейна. "Зона интересов" стала первой британской лентой, завоевавшей "Оскар" в этой категории. Поднявшись на сцену, режиссер заявил, что снимал свой фильм не о прошлом, а о настоящем. "Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация, – сказал он. – В своем худшем проявлении она сформировала все наше прошлое и настоящее. Сейчас мы отрицаем свое еврейство и Холокост, которые похищены оккупацией, приведшей к конфликту стольких невинных людей. Жертвы 7 октября и продолжающаяся атака на Газу – все это жертвы дегуманизации". Его слова были встречены аплодисментами.

Еще одна справедливая, но неожиданная награда досталась актрисе Эмме Стоун, сыгравшей главную роль в картине Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные". Абсолютно все прогнозы прочили "Оскар" в этой категории актрисе Лили Гладстон – представительнице коренных народов Америки, которая сыграла в драме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Победа Стоун оказалась, с одной стороны, неожиданностью для тех, кто верит в политическую ангажированность академии, с другой, очень приятным сюрпризом для тех, кто надеется, что "Оскар" все-таки полагается за работы выдающиеся. А созданный Стоун образ – поистине актерский шедевр. В общей сложности "Бедные-несчастные" получили четыре статуэтки: помимо "Оскара" Эмме Стоун, награды достались фильму в категориях "Лучший грим и прически", "Лучшие костюмы" и "Лучшая работа художника-постановщика".

По одной статуэтке получили "Оставленные" (лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф), "Американское чтиво" (лучший адаптированный сценарий), "Анатомия падения" (лучший оригинальный сценарий), "Годзилла: Минус один" (лучшие визуальные эффекты).

Свой второй "Оскар" получил мэтр японской анимации Хаяо Миядзаки, автор "Унесенных призраками", - за полнометражный анимационный фильм "Мальчик и птица". Мэтр на церемонию не приехал. Хорошая новость в том, что и эта картина не будет последней в карьере Миядзаки, несмотря на то, что он уже обещал ранее прекратить снимать.

Увы, не достался "Оскар" израильской ленте "Письмо свинье" режиссера Таль Кантор, которая номинировалась в категории "Короткометражный анимационный фильм". В этой номинации победила картина "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" режиссера Дэйва Маллинза. Герои картины играют партию в шахматы на фоне Первой мировой войны, показывая нам, что можно победить в шахматы, но на войне победителей не бывает.