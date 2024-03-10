Управление "Ткума" удвоит компенсацию населенным пунктам, в которые вторглись террористы

Управление "Ткума", отвечающее за восстановление населенных пунктов Западного Негева, объявило, что выплатит удвоенную компенсацию населенным пунктам, в которые вторглись террористы ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Дополнительная плата будет сверх сумм, которые выплатит компенсационный фонд Налогового управления.

Решение было принято в связи с ограничениями Закона о выплатах из компенсационного фонда. Так, закон устанавливает максимальный размер компенсации за имущество в 120 тысяч шекелей.

Кроме того, закон ограничивает, что включается в определение ущерба, и в случае сгоревшего дома, в котором уцелела конструкция, оплачивает только ремонт, а не снос и строительство дома заново. В результате налоговое управление считает подлежащими сносу только 100 зданий, тогда как управление "Ткума" считает необходимым снос 400 зданий, и еще около 2000 зданий, по оценке управления, подлежат капитальному ремонту.