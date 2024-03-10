Нетаниягу отдал распоряжение подготовить тысячи мест в тюрьмах для новых заключенных

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел межминистерское совещание по вопросам безопасности, посвященное острой нехватке мест в тюрьмах для террористов. Нетаниягу поручил министерствам финансов, обороны и национальной безопасности срочно подготовить тысячи мест для содержания под стражей новых задержанных и заключенных.

Директива была дана по результатам заседания, в ходе которого ЦАХАЛ и ШАБАК представили свою оценку ситуации, предположив, что в 2024 году в Газе и Иудее и Самарии будут арестованы тысячи террористов. С начала войны было арестовано 4000 террористов, большинство – в Газе, и, по оценке ЦАХАЛА и ШАБАКа, возникла острая необходимость подготовиться к приему еще большего количества задержанных и заключенных.

В ходе совещания Управление тюрем представило свой план подготовки, рассчитанный на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Премьер-министр одобрил план и поручил приступить к его реализации.