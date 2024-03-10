Состоялась премьера песни, с которой Эден Голан выступит на "Евровидении"

Вечером 10 марта на телеканале "Кан-11" состоялась премьер песни Hurricane, с которой Эден Голан выступит на "Евровидении". Клип опубликован на YouTube-канале израильской государственной телерадиокомпании.

До 7 марта участие Израиля на конкурсе "Евровидение-2024" находилось под вопросом, так как два варианта песни израильской участницы были отвергнуты организаторами под предлогом того, что они содержат "политический контекст". В "Октябрьском дожде" организаторы увидели отсылку к трагедии 7 октября. Дважды Израиль менял слова песни, оставляя прежней мелодию. С третьей попытки Европейский вещательный союз (EBU) утвердил и песню и участие Израиля в конкурсе.