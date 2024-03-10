ЦАХАЛ уничтожил две ракетные установки, из которых был осуществлен обстрел севера Израиля
время публикации: 10 марта 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 21:04
Самолеты военно-воздушных сил ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установке в районе Рашай аль-Фухар, из которой ранее была обстреляна израильская территория.
Вторая ракетная установка, уничтоженная ВВС ЦАХАЛа, находилась в районе деревни Кунин.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ранее был зафиксирован запуск около 30 ракет с территории Ливана в сторону Хермона. В ответ на обстрел артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позицию боевиков, осуществивших запуск ракет.
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