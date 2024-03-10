ЦАХАЛ уничтожил две ракетные установки, из которых был осуществлен обстрел севера Израиля

Самолеты военно-воздушных сил ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установке в районе Рашай аль-Фухар, из которой ранее была обстреляна израильская территория.

Вторая ракетная установка, уничтоженная ВВС ЦАХАЛа, находилась в районе деревни Кунин.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ранее был зафиксирован запуск около 30 ракет с территории Ливана в сторону Хермона. В ответ на обстрел артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позицию боевиков, осуществивших запуск ракет.