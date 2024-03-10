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Израиль

Хайфский и Тель-Авивский университеты будут принимать резервистов без психометрического экзамена

время публикации: 10 марта 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 21:23
Хайфский и Тель-Авивский университеты будут принимать резервистов без психометрического экзамена
Photo by Hadas Parush/Flash90

Администрации Хайфского и Тель-Авивского университетов объявили об открытии возможности поступления без психометрического экзамена, только на основании результатов аттестата зрелости, для резервистов ЦАХАЛа.

Тель-Авивский университет намерен также открыть такую опцию поступления для жителей эвакуированных населенных пунктов.

Хайфский университет открывает такую опцию также для военнослужащих срочной службы и военнослужащих контрактников, и обещает резервистам стипендию в размере 2000 долларов.

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