Хайфский и Тель-Авивский университеты будут принимать резервистов без психометрического экзамена

Администрации Хайфского и Тель-Авивского университетов объявили об открытии возможности поступления без психометрического экзамена, только на основании результатов аттестата зрелости, для резервистов ЦАХАЛа.

Тель-Авивский университет намерен также открыть такую опцию поступления для жителей эвакуированных населенных пунктов.

Хайфский университет открывает такую опцию также для военнослужащих срочной службы и военнослужащих контрактников, и обещает резервистам стипендию в размере 2000 долларов.