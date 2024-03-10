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Израиль

В Хайфе на выборы пришли менее 30% обладателей права голоса

время публикации: 10 марта 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 22:54
В Хайфе на выборы пришли менее 30% обладателей права голоса
Flash90

Согласно данным центральной избирательной комиссии, средняя явка избирателей в 25 населенных пунктах, в которых прошел второй тур муниципальных выборов, составила 44%, что на 9,8% ниже явки в первом туре.

Однако даже на этом фоне явка избирателей в Хайфе, крупнейшем из городов, в которых проходил второй тур, оказалась крайне низкой. На избирательные участки пришли всего 28,76% жителей города, обладающих правом голоса.

В то же время в некоторых арабских населенных пунктах явка оказалась исключительно высокой. В Араре на избирательные участки пришли 61,47% жителей, в Дир аль-Асаде – 84,52%, а в Джулисе – 87,35%.

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