Завершилось голосование во втором туре муниципальных выборов

В 22:00 завершилось голосование в крупных населенных пунктах, в которых проходил второй тур муниципальных выборах. В малых населенных пунктах голосование завершилось в 20:00.

Явка избирателей составила 44%, что почти на 10% ниже, чем в первом туре выборов. В отличие от первого дня выборов в органы местной власти, день второго тура не являлся официальным выходным днем.

Второй тур выборов проводится в том случае, если ни одному из кандидатов на пост главы муниципалитета или местного совета не удалось набрать, как минимум, 40% действительных (не аннулированных по какой-либо причине) бюллетеней, или если два кандидата получили равное количество голосов, в совокупности составляющее 40% и более бюллетеней.

Крупнейшим городом, в котором прошел второй тур, является Хайфа. Также среди крупных городов, жители которых не смогли определиться с мэром с первого раза – Кирьят-Гат, Рамле, Реховот, Бейт-Шемеш, Хариш, Тират а-Кармель, Йегуд. Второй раз идти на избирательные участки пришлось также жителям Абу-Гоша, Ор-Акивы, Ариэля, Беэр-Тувьи, Букаты, Эфрат, Бейт-Джана, Биньямины, Бисмат-Табуна, Баане, Джулиса, Джата, Дир аль-Асада, Зарзира Кафр-Каны, Лакии, Машхеда, Арабе, Пкиина, Кирьят-Экрона, Шааб, региональных советов Эль-Касум и Неве Мидбар.