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Спорт

Австралийский футбол. Сборная Израиля стала победителем второго дивизиона Harmony Cup

время публикации: 10 марта 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 11:58
Австралийский футбол. Сборная Израиля стала победителем второго дивизиона Harmony Cup
AP Photo/Alastair Grant

Сегодня в Мельбурне состоялся турнир по австралийскому футболу Harmony Cup 2024, который проводится под эгидой Лиги австралийского футбола.

Сборная Израиля стала победителем Второго дивизиона.

Во втором дивизионе соперниками израильтян были сборные Науру и островов Кука.

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