Австралийский футбол. Сборная Израиля стала победителем второго дивизиона Harmony Cup
время публикации: 10 марта 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 10 марта 2024 г., 11:58
Сегодня в Мельбурне состоялся турнир по австралийскому футболу Harmony Cup 2024, который проводится под эгидой Лиги австралийского футбола.
Сборная Израиля стала победителем Второго дивизиона.
Во втором дивизионе соперниками израильтян были сборные Науру и островов Кука.
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