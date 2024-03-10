Австралийский футбол. Сборная Израиля стала победителем второго дивизиона Harmony Cup

Сегодня в Мельбурне состоялся турнир по австралийскому футболу Harmony Cup 2024, который проводится под эгидой Лиги австралийского футбола.

Сборная Израиля стала победителем Второго дивизиона.

Во втором дивизионе соперниками израильтян были сборные Науру и островов Кука.