Дзюдо. Израильтянин Барух Шмаилов завоевал серебряную медаль турнира "Гран-при"

В Линце проходит турнир по дзюдо "Гран-при Верхней Австрии". В нем принимают участие 528 спортсменов из 78 стран.

Израильтянин Барух Шмаилов (весовая категория до 66 кг) завоевал серебряную медаль.

Он победил перуанца Хуана Постигоса, черногорца Юсуфа Нурковича, украинца Никиту Голобородько и испанца Альберто Гайтеро-Мартина.

В финале Барух Шмаилов проиграл японцу Кейте Хадано