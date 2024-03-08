Дзюдо. Израильтянин Барух Шмаилов завоевал серебряную медаль турнира "Гран-при"
время публикации: 08 марта 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 20:06
В Линце проходит турнир по дзюдо "Гран-при Верхней Австрии". В нем принимают участие 528 спортсменов из 78 стран.
Израильтянин Барух Шмаилов (весовая категория до 66 кг) завоевал серебряную медаль.
Он победил перуанца Хуана Постигоса, черногорца Юсуфа Нурковича, украинца Никиту Голобородько и испанца Альберто Гайтеро-Мартина.
В финале Барух Шмаилов проиграл японцу Кейте Хадано
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2024