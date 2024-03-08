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Дзюдо. Израильтянин Барух Шмаилов завоевал серебряную медаль турнира "Гран-при"

время публикации: 08 марта 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 08 марта 2024 г., 20:06
Дзюдо. Израильтянин Барух Шмаилов завоевал серебряную медаль турнира "Гран-при"
AP Photo/David Goldman

В Линце проходит турнир по дзюдо "Гран-при Верхней Австрии". В нем принимают участие 528 спортсменов из 78 стран.

Израильтянин Барух Шмаилов (весовая категория до 66 кг) завоевал серебряную медаль.

Он победил перуанца Хуана Постигоса, черногорца Юсуфа Нурковича, украинца Никиту Голобородько и испанца Альберто Гайтеро-Мартина.

В финале Барух Шмаилов проиграл японцу Кейте Хадано

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