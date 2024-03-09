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ММА: Израильтянка удачно дебютировал в ONE Championship

время публикации: 09 марта 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 08:37
ММА: Израильтянка удачно дебютировал в ONE Championship
AP Photo/Koji Sasahara

В Бангкоке состоялся турнир ММА и муай тай ONE Fight Night 20: Todd Vs. Phetjeeja. В главном поединке таиландка "Королева" Фетджия Лукьяопоронгторн завоевала чемпионский титул по кикбоксингу в минимальном весе, победив по очкам американку Джанет Тодд.

В поединке за звание чемпионки по муай тай в минимальном весе бразильянка Алисия Хелен Родригес по очкам победила испанку Кристину Моралес.

Израильтянка Шир Коэн (минимальный вес, муай тай) удачно дебютировала в промоушене ONE Championship. Во втором раунде она нокаутировала болгарку Теодору Кирилову.

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