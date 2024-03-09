Тхэквондо. Израильтянка Авишаг Семберг завоевала олимпийскую путевку
время публикации: 09 марта 2024 г., 17:08 | последнее обновление: 09 марта 2024 г., 18:43
В Софии проходит олимпийский и паралимпийский квалификационный турнир по тхэквондо. Израильтянка Авишаг Сембкрг (весовая категория до 49 кг) вышла в финал и завоевала право выступить в соревнованиях Парижской олимпады.
Она одержала победы над соперницами из Беларуси, Болгарии и Боснии и Герцеговины.
Авишаг Семберг - бронзовый призер Токийской олимпиады, чемпионка Европы 2020 года, серебряный призер чемпионата Европы 2022 года.
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